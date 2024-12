Tra App e smartphones, la guida tech per i pellegrini del Giubileo 2025

l'anno santo

Non solo k way per difendersi dalla pioggia e le scarpe comode per camminare sui sanpietrini

Il k-way per proteggersi dalla pioggia, le scarpe comode per camminare sui sampietrini, il cappello per farsi ombra dal sole ma anche uno smartphone in tasca, sempre pronto a essere estratto per recitare una preghiera, conoscere le parole di un inno sacro, iscriversi agli eventi più importanti, o anche scoprire una meraviglia di Roma. Il cattolico del XXI secolo è pellegrino anche sulle strade virtuali del web, e in Vaticano lo sanno benissimo: quelli digitali, afferma l’arciprete della Basilica di San Pietro, cardinale Mauro Gambetti, «saranno strumenti a disposizione delle persone per arricchire l’esperienza che fanno».Venticinque anni fa, al tempo del Giubileo del 2000, sarebbe sembrata fantascienza, ma oggi nelle tasche della maggior parte delle persone di ogni età di tutto il mondo c’è uno smartphone: è il telefonino il ‘bastonè a cui il pellegrino si appoggia nel proprio cammino per le vie verso e dentro Roma.

Il primo indirizzo da visitare, per chiunque voglia avere un approccio smart al Giubileo, è il sito ufficiale (www.iubilaeum2025.va) che accoglie, al momento, con un bel countdown per l’apertura della Porta Santa. Il sito, completissimo, indirizza all’app ufficiale Iubilaeum25, già disponibile in sei lingue sugli storedi Android e Apple. Ogni pellegrino dovrà averla sul proprio smartphone, perché permette tra l’altro di scaricare la Carta del Pellegrino, una card digitale gratuita (con un QR) necessaria per partecipare agli eventi del Giubileo e per organizzare il passaggio della Porta Santa.

Iscrivendosi dall’app si possono segnalare disabilità, modificare le prenotazioni, gestire mese, giorno e ora del proprio pellegrinaggio. Oltre che accedere a una miriade di informazioni: ci sono note storiche sul Giubileo, c’è il testo della preghiera ufficiale e anche l’audio dell’inno, magari da imparare durante il viaggio. C’è anche il calendario degli eventi, tutte le ultime notizie sull’Anno Santo, i cammini giubilari dentro Roma (dalle celebri Sette Chiese alle chiese collegate ai paesi dell’Ue), tutti i luoghi di culto giubilari con tanto di geolocalizzazione.