Tra Schifani e Musumeci lite pure sulla nave cisterna: «Costa troppo», «No, prezzo nella norma»

la polemica

Una nota della Protezione civile regionale ha imposto lo stop alla Ticino: «L'acqua costa 43 euro al metro cubo». Ma da Roma: «Tariffe previste dalle norme»

Prima sui mancati interventi nel corso degli anni su invasi e infrastrutture idriche, poi la fiction sulla Protezione civile e le discussioni legate all’incendio che ha devastato Stromboli. Ora tra il presidente della Regione Renato Schifani e il ministro della Protezione civile, nonché ex presidente, c’è un altro fronte di polemica: quello sul costo dell’acqua fornito dalla nave militare Ticino, che nei giorni scorsi è approdata a Licata con un carico di 1200 metri cubi.

Nel primo pomeriggio, il capo della Protezione civile siciliana e coordinatore della cabina di regia per l’emergenza idrica, Salvo Cocina, aveva detto stop alla nave: «Il rifornimento di acqua a Licata con la nave cisterna della Marina militare è risultato caro rispetto al quantitativo fornito e pertanto abbiamo chiesto una doverosa verifica dei costi ed eventuali soluzioni alternative, in quanto la nave è comunque utile per affrontare l’attuale fase di emergenza. Pertanto, in attesa dei chiarimenti richiesti, il servizio è sospeso per qualche giorno». Cocina ha inviato una nota al dipartimento nazionale della Protezione civile e al Comando operativo di vertice interforze: «È stato possibile calcolare i costi – prosegue il dirigente – solo dopo aver effettuato il primo trasporto. In base al tempo impiegato per le operazioni di carico e di scarico e per il tragitto di andata e ritorno, ogni viaggio costa circa 50 mila euro, per una spesa pari a 43 euro a metro cubo. Ringraziamo il dipartimento nazionale della Protezione civile, il Covi e la Marina militare per la disponibilità offerta e chiediamo di verificare i conteggi e valutare eventuali soluzioni diverse a un costo inferiore. Nel contempo, vogliamo rassicurare la comunità dell’Agrigentino che la Regione si è già adoperata per individuare fonti di approvvigionamento, di capacità anche superiore».