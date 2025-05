Traffico cocaina, chieste pene per 250 anni per 15 imputati

Giudiziaria

La Dda di Palermo ha chiesto la condanna a quasi due secoli e mezzo di carcere per 15 persone coinvolte in un maxi traffico di droga che portò al sequestro di 5 tonnellate di cocaina. Il processo si svolge davanti al tribunale di Agrigento. L’operazione scattò il 19 luglio del 2023, quando l’enorme carico di polvere bianca da Santo Domingo era giunto a Porto Empedocle. La droga aveva viaggiato sulla motonave Plutus, battente bandiera di Palau, seguita passo passo dalla Finanza. L’imbarcazione aveva fatto una sosta presso il porto di Trinidad e Tobago e successivamente in quello di Las Palmas (Gran Canaria, in Spagna) ultima tappa conosciuta prima di attraversare lo stretto di Gibilterra e giungere infine nel canale di Sicilia, in attesa del motopeschereccio Ferdinando D’Aragona che nel frattempo era salpato dalle coste calabresi.

La maxi partita, del valore di 1 miliardo di euro, era stata abbandonata in mare per essere poi raccolta dal motopeschereccio che venne, invece, intercettato e bloccato dagli inquirenti. La Plutus, diretta in Turchia, fu bloccata dalle unità navali delle Fiamme Gialle. Gli equipaggi delle navi vennero arrestati.