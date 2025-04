Traffico illecito di rifiuti, due imprenditori indagati nel Palermitano

Gdf e Dda

Sono stati sequestrati anche parte del complesso aziendale di 2 imprese, oltre a un’area di estensione superiore ai 11 mila metri adibita a discarica abusiva

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip, su delega della Dda, nei confronti due imprenditori del settore dell’edilizia accusati di traffico illecito di rifiuti. Uno è finito ai domiciliari, al secondo è stato notificato il divieto di dimora. Inoltre, per entrambi, è stata disposta l’interdizione per un anno dell’attività di impresa. Sono stati sequestrati anche parte del complesso aziendale di 2 imprese, oltre a un’area di estensione superiore ai 11 mila metri adibita a discarica abusiva. Nei confronti di una delle due società è stata contestata anche la responsabilità amministrativa da reato. I finanzieri della compagnia di Partinico e della sezione area della guardia di finanza avrebbero scoperto una gestione illecita di rifiuti.