Tragedia nella notte a Catania: morti due giovani di 19 e 23 anni in un incidente in corso Indipendenza

SANGUE SULLE STRADE

Si trovavano a bordo di una moto: ancora da stabilire se si siano scontrati con altri veicoli o se il sinistro sia stato del tutto autonomo

Tragedia nella notte a Catania dove due ragazzi hanno perso la vita in un incidente stradale in corso Indipendenza. I due giovani di 19 e 23 anni si trovavano a bordo di una moto e rimane ancora da stabilire se si siano scontrati con altri veicoli o se il sinistro sia stato del tutto autonomo.

Le vittime sono Alfio Cuffari, 19 anni, e Salvo Giardino, 23 anni. Le indagini ancora in corso sono condotte dalla polizia municipale giunta sul posto assieme ai sanitari del 118. Come detto, la dinamica dell’incidente non è stata del tutto chiarita e si stanno visionando anche le telecamere della zona per capire se possono esserci immagini utili a ricostruire il tragico impatto nel quale hanno perso la vita Alfio e Salvo.

