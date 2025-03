Tratteneva per sé parte dei soldi delle estorsioni: fatta luce su un omicidio di mafia

l'indagine

Due arresti dei carabinieri in Sicilia e in Toscana

Svolta nelle indagini di un omicidio avvenuto oltre 12 anni fa nel messinese. I carabinieri del Ros hanno arrestato due persone a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e in provincia di Siena, con l’accusa di omicidio.

Le indagini hanno consentito di fare luce su un agguato avvenuto la sera dell’1 gennaio 2013, in cui perse la vita Giovanni Perdichizzi appartenente alla famiglia mafiosa referente del gruppo che operava nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto, incaricato di tenere la cassa del clan e della raccolta del pizzo.

Secondo gli inquirenti l’omicidio sarebbe stato causato dal fatto che Perdichizzi avrebbe trattenuto per sé parte dei proventi delle estorsioni. Le indagini sono sfociate nell’emissione dei due ordini di custodia cautelare in carcere da parte della magistratura.

Chi era Giovanni Perdichizzi

Conosciuto come “U Spinaciu” Giovanni Perdichizzi era legato secondo gli inquirenti vicino ai clan Barcellonesi di Mimmo Tramontana e di Carmelo Giambò. Tra le tante vicende giudiziarie che lo videro coinvolto anche quella che lo vide ritenuto mandante di un attentato, avvenuto l’11 ottobre 2012, ai danni del Suv di Giuliano Gentile, direttore generale della società per cui lavorava. Perdichizzi agì perché gli era stato dimezzato lo stipendio del 50% per le troppe assenze sul posto di lavoro. Perdichizzi era stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere, estorsione aggravata dal metodo mafioso, lesioni personali aggravate e violenza privata nll’ambito dell’operazione antimafia Mustra.

Le fasi del delitto