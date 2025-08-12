Travolta uccisa per le vie di Milano, fermati quattro ragazzini: hanno meno di 14 anni

l'incidente

Falciata da una macchina che era stata rubata ad una coppia di francesi

E’ stata travolta e uccisa da dei ragazzini su un’auto pirata ieri mattina Cecilia De Astis, che stava camminando in via Saponaro a Milano, nel quartiere Gratosoglio. Falciata improvvisamente e sbalzata di metri. I quattro che si trovavano a bordo della macchina sono fuggiti a piedi subito dopo lo schianto: hanno lasciato il veicolo, che è risultato esser stato rubato il giorno precedente a un turista francese, e sono scappati a piedi senza chiamare i soccorsi.

Le telecamere

A quanto emerso dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, si tratterebbe di ragazzi molto giovani, probabilmente ragazzini. I quattro: tre maschi e una ragazzina, sono stati individuati all’interno di un campo rom e al momento ci sono in corso le perquisizioni.

La vittima