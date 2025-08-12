l'incidente
Travolta uccisa per le vie di Milano, fermati quattro ragazzini: hanno meno di 14 anni
Falciata da una macchina che era stata rubata ad una coppia di francesi
E’ stata travolta e uccisa da dei ragazzini su un’auto pirata ieri mattina Cecilia De Astis, che stava camminando in via Saponaro a Milano, nel quartiere Gratosoglio. Falciata improvvisamente e sbalzata di metri. I quattro che si trovavano a bordo della macchina sono fuggiti a piedi subito dopo lo schianto: hanno lasciato il veicolo, che è risultato esser stato rubato il giorno precedente a un turista francese, e sono scappati a piedi senza chiamare i soccorsi.
Le telecamere
A quanto emerso dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, si tratterebbe di ragazzi molto giovani, probabilmente ragazzini. I quattro: tre maschi e una ragazzina, sono stati individuati all’interno di un campo rom e al momento ci sono in corso le perquisizioni.
La vittima
Cecilia De Astis, che aveva spento 71 candeline lo scorso 21 giugno, era nata a Ruvo di Puglia ma ormai da una vita era a Milano dove aveva lavorato per una trentina d'anni nel cotonificio Cederna.Un incidente analogo si è verificato nella notte di venerdì scorso a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, dove una donna di 42 anni, Diana Siminescu, madre di quattro figli, è stata travolta e uccisa da un'auto, mentre stava camminando sul bordo della strada. Anche in quel caso, la persona alla guida non si è fermata a prestare soccorso, ma è stata identificata e rintracciata alcune ore più tardi. Si tratta di una ragazza di 24 anni: a quanto emerso dagli accertamenti della polizia stradale di Salò, intervenuta sul posto, ha urtato la vittima facendola finire in un fossato, per poi allontanarsi senza chiamare aiuto.