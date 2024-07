Tre arresti a Canicattì per estorsione aggravata dal metodo mafioso

POLIZIA

Uno dei tre è stato già condannato in via definitiva per l’appartenenza alla «stidda».

Estorsione aggravata dal metodo mafioso: è l’accusa mossa nei confronti di tre persone raggiunte da altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip. I provvedimenti sono stati notificati dalla Polizia di Stato, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Uno dei tre è stato già condannato in via definitiva per l’appartenenza alla «stidda».

Le indagini condotte dalla squadra mobile di Agrigento e dal commissariato di Canicattì sono iniziate ad aprile dello scorso anno, dopo il danneggiamento e l’incendio della saracinesca di un magazzino a Canicattì. Gli arrestati, per preservare gli interessi economici e imprenditoriali del titolare di un’autofficina, anch’egli arrestato, avrebbero costretto la vittima dell’estorsione a non concedere in locazione un magazzino di sua proprietà a una persona che avrebbe potuto far concorrenza all’officina esistente. I tre sarebbero andati a casa della vittima e uno di loro avrebbe rimarcato l’appartenenza alla stidda e ricordandole che in quella zona comandava lui.