Tre arresti per l’omicidio Sebastiano Palermo, ucciso 9 mesi fa Lentini: sono sospettati di essere i sicari

CARABINIERI

I tre individuati grazie anche alla telecamere di videosorveglianza che ripresero la fuga dal luogo del delitto

Tre uomini di 23, 25 e 31 anni sono stati arrestati ieri a Siracusa dai carabinieri del comando provinciale, con il supporto dello squadrone eliportato “Cacciatori Sicilia». I tre, originari di Lentini e Carlentini, sono indiziati per l’omicidio di Sebastiano Palermo, 38 anni, commesso il 18 febbraio scorso a Lentini. L’ordinanza di custodia cautelare è stato emesso dal Gip di Siracusa su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini dei carabinieri.