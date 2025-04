Tre colpi in testa e poi sotterrato a Vaccarizzo: tre condanne in Appello per l’omicidio Timonieri

Catania

Il verdetto della Corte d'Assise d'Appello. Uno dei due mandanti è diventato un collaboratore di giustizia.

Tre condanne per l’omicidio di Enzo Timonieri, ammazzato con tre colpi di pistola in testa il 12 febbraio 2021 a Catania. Il cadavere fu ritrovato quattro mesi dopo nelle dune di Vaccarizzo dai carabinieri che seguirono le indicazioni dei killer, i fratelli Michael e Ninni Sanfilippo. La Corte d’Assise d’Appello è appena uscita dalla camera di consiglio e ha letto il dispositivo: è stato condannato a 30 anni di reclusione Natalino Nizza, ritenuto il mandante del delitto del giovane pusher di San Cristoforo. Il collegio ha accolto la richiesta di concordato della pena chiesto dalla difesa (gli avvocati Salvo Pace e Luca Cianferoni) che aveva ricevuto il parere favorevole della pg Iole Boscarino.

Nizza ha anche scritto un memoriale in cui si è preso le sue responsabilità. In primo grado era stato condannato all’ergastolo assieme a Sam Privitera, l’altro giovane boss di Librino che ordinò e pianificò l’omicidio. Pochi giorni dopo la sentenza di primo grado Privitera decise di diventare collaboratore di giustizia e rese dichiarazioni anche sul caso di lupara bianca. Il collaboratore Privitera, assistito da Massimiliano Amato, è stato condannato (sempre con l’accordo delle parti) a 9 anni e 3 mesi. Pena concordata a 8 anni e 3 mesi per Michael Sanfilippo, assistito dall’avvocato Carmela Barbera, che è l’unico dei due fratelli ad aver impugnato il verdetto di primo grado.