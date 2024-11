Tre concerti uguali ma con tre prezzi diversi: il caso degli Zero Assoluto

il racconto

Ecco come funziona in Sicilia il sistema dei contributi

Gli Zero Assoluto, quest’estate, hanno girato la Sicilia anche grazie ai fondi regionali del Turismo. Perché, oltre al meccanismo per cui i soldi arrivano dalla Regione alle associazioni, c’è quello, più comprensibile, per cui il denaro va da Palermo ai Comuni. E capita che gli enti pubblici li usino per pagare eventi a chi per altre vie qualche contributo lo prende già.

Pachino, 7 agosto. La giunta comunale presieduta dal sindaco Giuseppe Gambuzza spiega che c’è un emendamento all’Ars, in corso di perfezionamento, che stanzia 195mila euro per l’Estate pachinese. Alla fine, ne arrivano 191mila, ma non è questo il punto. Il punto è che nel programma delle manifestazioni da approvato le più importanti sono tre e costano, complessivamente, 120mila euro.A proporle, il 6 agosto, è la Marcello Cannizzo agency, società con sede a Ragusa il cui titolare è un punto di riferimento nel Sud-Est. Anche perché, come già raccontato su La Sicilia, a lui è riconducibile anche l’associazione culturale Rusina, destinataria quest’estate di 191mila euro per un “Blue fest” che ancora non si vede. Cannizzo fa un primo preventivo per tre spettacoli, da 40mila euro tondi l’uno.

C’è anche il concerto degli Zero Assoluto (la band naturalmente è del tutto estranea a questa dinamica) a Marzamemi, il 31 agosto. Per qualche motivo, però, alla sua agenzia vengono affidati solo i primi due eventi e si rimanda a una «successiva determinazione» l’affidamento del terzo. Spunta così un nuovo preventivo. Lo firma l’associazione culturale La Rosa del 2.5.8, destinataria a gennaio di 97mila euro regionali per l’organizzazione del carnevale 2024 a Solarino, Palazzolo Acreide e Buccheri.

L’ente ha sede a Ragusa, nello stesso indirizzo della già citata Rusina. Il numero di telefono che si trova nel preventivo che abbiamo visionato è lo stesso dell’agenzia di Cannizzo. La Rosa del 2.5.8 propone, per 40mila euro, il medesimo concerto degli Zero Assoluto della Cannizzo, nel medesimo luogo, nella medesima data. L’esibizione si svolge. La testimonia anche una foto del sindaco Gambuzza con i due cantanti e il deputato di Forza Italia Riccardo Gennuso, puntualmente ringraziato sui social.