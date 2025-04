Tre truffe del falso carabiniere a Prizzi e Corleone in poche ore: arrestati due catanesi in trasferta

NEL PALERMITANO

La tecnica è sempre la stessa. I truffatori dicono alla vittima che un suo familiare è stato arrestato per un incidente e servono soldi per pagare la cauzione

I carabinieri delle compagnie di Lercara Friddi e di Corleone con i colleghi della stazione di Prizzi, hanno arrestato due catanesi di 36 e 47 anni, accusati di truffa aggravata ed estorsione in concorso.

I due indagati hanno messo a segno in poche ore tre truffe del finto carabiniere ai danni di anziane tra Corleone e Prizzi. La tecnica è sempre la stessa. I truffatori dicono alla vittima che un suo familiare è stato arrestato per un incidente e servono soldi per pagare la cauzione. Dopo il colpo a Corleone la donna ha chiamato i carabinieri e ha raccontato cosa era successo.

È scattato l’allarme e i due sono stati bloccati a Prizzi. Qui già i carabinieri erano stati avvertiti della presenza in paese di due uomini sconosciuti con accento catanese. I militari hanno bloccato uno dei due con un sacchetto di gioielli provento di un’altra truffa a una donna del paese. Il compare lo stava aspettando in auto.