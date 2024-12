Trenitalia dimezza le corse sulle tratte Catania-Enna e Catania-Caltanissetta: protestano i pendolari

IL DISSERVIZIO

Con lo svincolo ennese dell'A19 chiuso da anni, la strada ferrata si rivela decisiva per chi viaggia per lavoro

Dimezzate le corse dei treni Catania-Enna e Catania-Caltanissetta con gravi disagi per i passeggeri. «Sono un pendolare che viaggia con il treno nonostante i gravi disagi che questo mezzo, nell’entroterra della Sicilia, ci riserva – dice Mario Mangione, un insegnante che quotidianamente si reca a Catania dove fa l’insegnante. Da Enna a Dittaino in treno per poi continuare la tratta in autobus, dato che a causa dei lavori sul raddoppio ferroviario, il treno si ferma in quella stazione. Da oggi Trenitalia ha dimezzato le corse che da Enna vanno a Catania portandole da 12 a 6 e da Catania ad Enna da 10 a 5 .