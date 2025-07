Tribunale di Catania: ripristinati passerella disabili e montascale FOTO

Giustizia senza barriere

Nelle settimane scorse c'era stato un sopralluogo dopo le istanze dell'avvocato Sanfilippo.

Un piccolo passo in avanti è stato compiuto al Tribunale di Catania: che è diventato più accessibile anche per i diversamente abili. Una piccola battaglia è stata quindi vinta dall’avvocato Francesco Sanfilippo, che si è era fatto portavoce dei disagi vissuti da molti tra lavoratori e utenti con problemi di deambulazione. Qualche settimana fa c’era stato un sopralluogo con il giudice Sebastiano Mignemi, consigliere della Corte d’Appello, per cercare di ripristinare almeno l’accesso dall’ingresso principale del Palazzo di Giustizia di piazza Verga che era chiuso per dei lavori. E inoltre mettere in funzione in montascale in dotazione sulla scalinata. L’avvocato Sanfilippo ha voluto fare un test di persona. Ed è rimasto soddisfatto: «Questo è stato uno dei motivi per cui l’onorevole Ismaele La Vardera aveva fatto un’interrogazione parlamentare . Il dottor Sebastiano Mignemi aveva fatto un sopralluogo con me, mostrandosi molto disponibile e sensibile al problema, garantendo questa soluzione che avevano individuato insieme». La sinergia qualche volta funziona.

