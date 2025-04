Triplice omicidio Monreale, prima l’ammissione poi il silenzio dell’indagato. La madre lo difende: «E’ stato aggredito»

Indagini

Salvatore Calvaruso, 19enne, è accusato del delitto di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo uccisi in strada dopo una rissa

Ha confessato poche ore dopo aver sparato in mezzo alla folla uccidendo due ventenni e ferendo gravemente altre tre persone, una delle quali è poi morta in ospedale. E’ crollato davanti ai carabinieri scoppiando in lacrime ammettendo di aver fatto fuoco ma solo per difendersi. Una ammissione durata poco quella di Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato dell’omicidio di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, ammazzati a colpi di pistola per strada, a Monreale, sabato notte, davanti a decine di persone. Comparso davanti al pubblico ministero insieme al legale d’ufficio, probabilmente su consiglio del difensore, il ragazzo ha poi scelto di restare in silenzio. Una linea che potrebbe rendere inutilizzabili le parole messe a verbale.

I complici

Calvaruso la sera della strage non era solo. Dallo Zen di Palermo e dal quartiere Borgo Nuovo, erano partiti insieme a lui almeno altri 4 ragazzi. L’indagato si era fatto prestare il motorino da un amico. Al momento è l’unico a essere formalmente accusato del triplice omicidio, ma i carabinieri, coordinati dalla Procura di Palermo, stanno cercando gli altri. A sparare, secondo i primi accertamenti, sarebbero stati in due. Venti i colpi esplosi ad altezza d’uomo. Nessuna traccia, invece, dell’arma usata da Calvaruso incastrato, oltre che dai video girati dalle telecamere di sorveglianza dei negozi della zona, dal riconoscimento fotografico fatto da alcuni testimoni, dagli occhiali che lui stesso aveva ammesso di indossare ritrovati nel luogo della rissa e dalle parole di un amico. Sentito dai magistrati, il ragazzo ha sostenuto di aver prestato il motorino all’indagato la notte della sparatoria e che poche ore dopo questi si sarebbe presentato a lui chiedendogli di denunciare il furto del mezzo perchè aveva «combinato un macello, sparando ed uccidendo due persone» (in un primo momento i morti erano due ndr). Indizi pesanti indicati nel provvedimento di fermo emesso la scorsa notte che nelle prossime ore, forse mercoledì, dovrà essere convalidato dal gip.

Sarebbe potuta essere una strage

Per Calvaruso, che dovrà cercare un altro legale, visto che quello nominato come difensore di fiducia ha rinunciato all’incarico, l’accusa è di strage e di detenzione illegale di armi. Contestazioni pesanti quelle mosse dai pm secondo i quali il bilancio poteva essere anche peggiore visto che la strada era piena di gente e sono stati sparati colpi ad altezza d’uomo. Secondo quanto riferito dai testimoni, nella zona della strage erano presenti infatti tra le 50 e le 100 persone.

Il video della rissa