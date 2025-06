Tromba d’aria devastante nelle campagne di Pedagaggi

Danni ingenti nella frazione di Carlentini

Danni alle strutture agricole ma nessun ferito

Un fenomeno meteorologico estremo ha colpito le campagne della località di Pedagaggi, a Carlentini, causando danni significativi alle strutture agricole senza però provocare feriti. Una violenta tromba d’aria, seppur di dimensioni limitate, ha attraversato l’area nel primo pomeriggio, generando raffiche di vento tra i 120 e i 130 km/h.

Il vortice si è formato rapidamente nelle zone rurali, caratterizzate da terreni coltivati e diverse costruzioni legate all’attività agricola. Il passaggio della tromba d’aria ha lasciato sul terreno segni evidenti di distruzione: capannoni e ricoveri per attrezzi agricoli sono stati danneggiati o parzialmente distrutti, numerose tettoie e coperture leggere sono state divelte, mentre alberi, uliveti e altre colture arboree sono stati sradicati o spezzati.

Fortunatamente, la scarsa densità abitativa della zona e la tempestività dell’allerta hanno evitato conseguenze per la popolazione, con nessun ferito registrato. Le autorità locali hanno subito attivato un gruppo di lavoro per monitorare la situazione, valutare i danni e fornire assistenza agli agricoltori colpiti.

Le trombe d’aria, pur essendo eventi rari in Sicilia, possono manifestarsi durante periodi di instabilità atmosferica, soprattutto in estate, quando il contrasto tra masse d’aria calda e fredda favorisce la formazione di vortici. Il fenomeno di Pedagaggi, seppur circoscritto, assume particolare rilevanza per l’intensità del vento e gli effetti sulle strutture rurali.

Il Comune di Carlentini ha già predisposto sopralluoghi per supportare i cittadini e coordinare gli interventi di ripristino, mentre la Protezione civile rimane in stato di allerta per eventuali nuove situazioni critiche.

