Troppi con smartphone alla guida: a Catania multe e ritiro di patenti

Polizia

Dieci patenti di guida sono state ritirate nello spazio di una sola mattina a Catania dalla polizia ad automobilisti che usavano il loro smartphone alla guida. I conducenti sono stati sanzionati anche per 250 euro l’uno. Sarà la Prefettura a valutare la posizione di ogni singolo trasgressore, comminando la sanzione accessoria della sospensione della patente in base anche ai punti presenti. Gli automobilisti sanzionati potranno rientrare in possesso della patente solo dopo un periodo di sospensione di almeno 15 giorni.I controlli dei poliziotti della Questura proseguiranno senza sosta nei prossimi giorni.

