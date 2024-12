Troppi fuochi pirotecnici in un negozio a Taormina: sequestrati

POLIZIA

Erano in esubero rispetto a quelli autorizzati e di categoria diversa da quella consentita in licenza

La polizia ha effettuato un sequestro di giochi pirotecnici illegali in un negozio a Taormina. Sequestrati 800 kg lordi di botti, in esubero rispetto a quelli autorizzati e di categoria diversa da quella consentita in licenza. La titolare dell’attività commerciale è stata inoltre denunciata per fabbricazione o commercio abusivi di materiale esplodente nonché per l’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla normativa in vigore.

