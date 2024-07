Trovata impiccata a Fondachello, autopsia slitta: il compagno nomina un perito di parte

Indagini

Al momento non si esclude alcuna pista, anche se quella più accreditata sembrerebbe il suicidio

E’ slittata a domani mattina l’autopsia, disposta dalla Procura di Catania, sul corpo della trentenne trovata impiccata due giorni fa bagno della casa di villeggiatura che aveva preso in affitto con il compagno a Fondachello, frazione marinara di Mascali. Oggi il procuratore aggiunto Fabio Scavone e il sostituto Fabio Regolo hanno conferito l’incarico al medico legale Cristoforo Pomara. Il compagno della donna, che non è indagato e quindi in qualità di parte offesa, tramite il proprio legale, l’avvocato Francesco Marchese, ha nominato un perito di parte, il dottore Raffaele Benanti. L’autopsia è stata fissata per domani mattina alle 08.30 al Policlinico di Catania.