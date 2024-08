Trovata morta a Fondachello, nuovo sopralluogo dei carabinieri nel luogo della tragedia

Il giallo

Sono tutt’altro che concluse le indagini sulla scomparsa della 38enne ritrovata senza vita in un appartamento della frazione balnerare di Mascali il 23 luglio. Il video

Sono tutt’altro che concluse le indagini sulla morte della 38enne catanese, trovata cadavere il 23 luglio scorso nel bagno di un appartamento di un complesso residenziale di via Spiaggia a Fondachello di Mascali. Ieri pomeriggio, su disposizione del magistrato che coordina le indagini, alla presenza dell’avvocato del marito della vittima, Francesco Maria Marchese, è stato effettuato un approfondito sopralluogo dai carabinieri del Sis di Catania nell’appartamento teatro della tragedia.