Trovata morta in piscina, giovedì l’autopsia sul corpo di Simona tra tanti dubbi e sospetti

Bagheria

Già domani sera saranno, invece, fatte le analisi radiologiche sul corpo

Sarà effettuata giovedì, all’istituto di medicina legale del policlinico di Palermo, l’autopsia sul corpo di Simona Cinà, la ventenne di Capaci trovata morta nella piscina di una villa di Bagheria in cui si festeggiava la laurea di due amici. Già domani sera saranno, invece, fatte le analisi radiologiche sul corpo. Sulla vicenda la Procura di Termini Imerese ha aperto una indagine.

La morte di Simona Cinà resta al momento un caso su cui aleggiano dubbi e sospetti. La famiglia, i genitori, la sorella gemella e il fratello, ieri hanno incontrato la stampa per chiedere chiarezza sulla morte della ragazza a cominciare dal perchè non siano stati trovati i suoi vestiti e poi ancora perchè non fossero stati informati da alcuno su ciò che era accaduto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA