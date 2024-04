Trovati con un coltello, un martello e dei cacciavite: due denunciati ad Adrano

Nel Catanese

Si tratta di due soggetti che erano stati fermati mentre erano in auto

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, hanno denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 22 e 27 anni, poiché trovati in possesso di strumenti od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i poliziotti delle volanti, impegnati nei servizi di controllo del territorio, percorrendo in orario notturno le vie del centro storico cittadino, hanno effettuato il controllo di due soggetti a bordo di un’autovettura che, per le condizioni di tempo e di luogo e per l’andatura lenta e piuttosto incerta del conducente, hanno destato i sospetti degli agenti.

Gli stessi, durante le fasi del controllo, sono stati sottoposti a perquisizione personale, estesa poi anche al veicolo, attività che ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro strumenti da lavoro, un coltello a serramanico di lunghezza pari a ventisette centimetri e altri oggetti dei quali, i soggetti, non hanno giustificavano il porto.