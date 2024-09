Trovati ubriachi alla guida: due denunciati nel Catanese

Carabinieri

Uno dei due uomini era a bordo di una moto, l'altro di un'auto

I Carabinieri hanno denunciato due persone trovate alla guida rispettivamente di una moto e di un’auto con un tasso alcolemico superiore al consentito controllate lungo il viale dei fiori, strada che unisce Biancavilla a Adrano, in provincia di Catania.In sella ad una moto di grossa cilindrata c’era un 36enne con precedenti di polizia trovato di mattina con un tasso alcolemico pari a 0,94 grammi per litro, ovvero superiore alla soglia di 0,8 g/l prevista dal Codice della Strada. I militari dell’Arma gli hanno sequestrato la moto ritirato la patente di guida per la sospensione provvisoria.