Trovato morto in casa a Palermo, picchiato per il furto di una bicicletta

Per la morte di Salvatore Bilello ci sono due indagati che sarebbero le persone che lo avrebbero picchiato

Sarebbe stato picchiato tra fine agosto e i primi di settembre Salvatore Bilello, 37 anni, con problemi di tossicodipendenza, trovato morto l’11 settembre scorso in casa a Palermo. L’uomo sarebbe stato preso a botte da due persone per punirlo dopo il furto di una bicicletta che era stata restituita. Per la morte di Bilello ci sono due indagati che sarebbero le persone che lo avrebbero picchiato. L’indagine è condotta dagli agenti del commissariato Libertà diretto da Manfredi Borsellino e coordinata dalla procura. L’ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale.