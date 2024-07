Trovato morto l’anziano che era scomparso da Caltagirone

Nel Catanese

Giuseppe Barone era ospite dell'istituto "La Grazia" di Piano San Paolo

E’ stato trovato morto Giuseppe Barone, 75 anni. L’uomo era scomparso da Caltagirone, nel catanese, venerdì 26 luglio, precisamente dall’istituto “La Grazia” di Piano San Paolo di cui era ospite. Era diabetico e aveva bisogno di cure immediate. Il corpo senza vita è stato ritrovato a poche centinaia di metri dal luogo della sparizione. Le ricerche, purtroppo, si sono rivelate vane. “Tanta tristezza per una vicenda per la quale si auspicava il lieto fine e per cui si era registrata una forte mobilitazione”, si legge in una nota pubblicata sulla pagina del Comune di Caltagirone.

