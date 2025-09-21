Nel Messinese
Trovato senza vita l’anziano scomparso a Santa Lucia del Mela
Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale del 118
È stato ritrovato senza vita Lillo Bisazza, 71 anni, di Santa Lucia del Mela, scomparso mercoledì scorso. Il corpo è stato individuato in prossimità di un distributore di carburante nella zona Madoro di Patti, dove l’uomo aveva lasciato la sua auto. Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale del 118.
