Trovato un cadavere in un immobile in ristrutturazione: forse di uno straniero

Indagini

Il cantiere è recintato con lastre in lamiera

Un uomo, forse straniero, è stato trovato morto in un immobile in fase di ristrutturazione di contrada Birribaida, a Campobello di Mazara (Trapani). Al momento non si conoscono le cause della morte. Il cantiere è recintato con lastre in lamiera.Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, i rilievi dono compiuti del nucleo operativo provinciale di Trapani. Sul posto anche il maggiore Giuseppe Tomaselli che guida la compagnia carabinieri di Mazara del Vallo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA