Truffa a banca e ordine professionale di Patti: tre ordinanze

Nel Messinese

I tre uomini, non siciliani, attraverso diverse richieste di assistenza ed un falso mandato di pagamento, erano riusciti ad ingannare il personale dell’istituto bancario

Sono stati posti ai domiciliari due uomini, un sessantenne residente nella provincia di Ferrara ed un ventenne residente nella provincia di Ravenna, ed è stato notificato l’obbligo di dimora nei confronti di un terzo indagato, un ventunenne residente nella provincia di Bologna, indagati per truffa aggravata commessa, in concorso tra loro, ai danni di un istituto bancario e di un ordine professionale del comune di Patti. L’ordinanza del gip è stata firmata su richiesta della procura di Patti ed è stata eseguita dalla polizia di Stato.