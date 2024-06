Truffa Bonus Cultura, beni immobili sequestrati ad un noto imprenditore dell’e-commerce di Palagonia

Nel Catanese

Il sequestro eseguito dai Finanzieri della Compagnia di Caltagirone è il frutto di una complessa attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito una misura cautelare reale disposta dal Tribunale di Catania, in sede di riesame, avente per oggetto il sequestro preventivo, anche per equivalente, dell’importo complessivo di 397.322,82 euro pari al profitto del reato di truffa aggravata commesso da un noto imprenditore di Palagonia. Il provvedimento ablativo, già disposto nel 2023 dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, era stato oggetto di dissequestro a seguito di formale ricorso avanzato dall’indagato.

Il sequestro eseguito dai Finanzieri della Compagnia di Caltagirone è il frutto di una complessa attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, grazie alla quale i militari hanno scoperto un articolato meccanismo fraudolento teso a eludere la normativa che disciplina il c.d. “Bonus Cultura 18app”. Tale beneficio, concesso dal Ministero della Cultura, consiste nell’erogazione di buoni del valore di 500 euro spendibili dai neo diciottenni per l’acquisto di beni o servizi volti a promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

L’attività d’indagine posta in essere dalle fiamme gialle calatine, eseguita anche mediante l’esame di copiosa documentazione contabile, avrebbe portato alla luce l’esistenza di un illecito accordo tra l’imprenditore e i giovani titolari dei buoni, consistente nella possibilità di acquistare beni diversi da quelli previsti dalla normativa.In questo modo, la complicità tra le parti avrebbe permesso ai giovani di acquistare beni come prodotti di telefonia e tablet, dal valore d’acquisto superiore al buono assegnato, e all’imprenditore di ottenere l’illecito vantaggio del rimborso, immediato e totale, dell’importo nominale del coupon, pari a 500 euro, erogato dal Ministero della Cultura.