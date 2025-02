Truffa del falso incidente ad anziana nel Trapanese: arrestato un napoletano

Carabinieri

Un finto incidente e un finte carabiniere per mettere a segno l’ennesima truffa ad anziani. I carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo (Trapani) hanno arrestato un 49enne pregiudicato napoletano per truffa aggravata e sostituzione di persona. L’indagine è partita dalla denuncia, presentata lo scorso mese di ottobre, di una donna di 78 anni che aveva subìto una truffa col metodo del sedicente carabiniere e del finto incidente stradale di un familiare. La donna era stata contattata da un uomo che, qualificatosi come maresciallo dei Carabinieri, le aveva richiesto soldi o monili in oro per risarcire la vittima di un incidente stradale causato dal figlio. Immediatamente dopo si era presentato a casa dell’anziana un complice (l’uomo arrestato oggi) a cui la donna aveva consegnato monili in oro per un ammontare di circa 5mila euro. Solo quando l’anziana è riuscita a parlare col figlio si è accorta della truffa. Le immagini degli impianti di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di individuare l’autore della truffa che è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Caivano, a Napoli.

