Truffa l’amica che “sperava” di comprare orologi di lusso per 500 euro: denunciato disoccupato catanese

Il caso

I due si erano ritrovati sui social: lui aveva millantato di essere un manager che lavora negli Emirati Arabi

Si è spacciato per un manager di successo in grado di assicurare un affare nel settore degli orologi di lusso, procurando due pezzi di valore, introvabili sul mercato, ad un prezzo particolarmente conveniente.

In realtà, il finto manager stava pianificando una truffa da attuare nei confronti di un’amica di vecchia data che non sentiva e vedeva da tempo, rintracciata sui social. Ad architettare il piano criminale è stato un disoccupato catanese di 47 anni, scoperto dagli agenti del Commissariato di Borgo Ognina che lo hanno denunciato per truffa.

Dopo aver chiesto alla donna un incontro per un caffè, l’uomo ha raccontato di essere diventato un manager di una nota compagnia area con sede negli Emirati Arabi, millantando un’esperienza professionale come formatore di piloti e nel settore del noleggio di aeroplani. Per mettere a segno la truffa, il sedicente manager ha poi concentrato la conversazione su oggetti di lusso da poter recuperare all’estero a prezzi vantaggiosi. Nello specifico, l’uomo ha spiegato all’amica di poter reperire negli Emirati Arabi dei cronografi di alta gamma, riferibili a noti brand svizzeri, ad un prezzo inferiore rispetto a quello di listino. Per attivare la procedura, sarebbe bastato un semplice bonifico sul suo conto corrente.