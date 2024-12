Truffano anziana di Riposto fingendosi carabinieri, ma vengono scoperti da quelli veri

LA FRODE

La vittima, una 86enne, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per militare ed è riuscito a convincerla a farsi consegnare denaro e gioielli

I carabinieri delle Stazioni di Santa Teresa di Riva (Messina) e di Riposto (Caania) hanno scoperto una truffa ai danni di un’anziana donna. La vittima, una 86enne, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per carabiniere ed è riuscito a convincerla a farsi consegnare denaro e gioielli. Per persuaderla, è stato inscenato un falso incidente stradale in cui sarebbe stato coinvolto il figlio, con la richiesta di una finta cauzione per evitare l’arresto del parente.