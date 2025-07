Truffatore statunitense ricercato in Spagna arrestato dalla polizia all’aeroporto di Catania appena sbarcato da New York

FONTANAROSSA

Era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato, all’aeroporto “Vincenzo Bellini”, un cittadino statunitense di 53 anni destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole.

L’uomo era ricercato dallo scorso aprile per gravi reati finanziari: secondo la normativa spagnola, è ritenuto responsabile di truffa, frode, riciclaggio di denaro e partecipazione a un’organizzazione criminale. Per questi fatti, è stato condannato in Spagna a 8 anni di reclusione.