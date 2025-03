Truffe ad anziani, i veri carabinieri ne sventano due nel Nisseno con il recupero di 35mila euro

Raggiri

Una delle due vittime aveva già versato una cospicua somma con un bonifico istantaneo

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri nel contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani,un reato particolarmente insidioso che colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione contro cuil’Arma continua a svolgere incessante attività di prevenzione e repressione.

Nei giorni scorsi, i militari dell’Arma hanno sventato due tentativi di truffe nei confronti di personeanziane: il primo in danno di un 70enne di San Cataldo, il quale, contattato telefonicamente da unuomo spacciatosi per “Carabiniere”, su indicazione di questi aveva appena effettuato un bonificoistantaneo di circa 30.000 euro. Grazie alla tempestiva segnalazione della vittima, accortasi del raggiro,l’intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare l’operazione bancaria, permettendo quindi almalcapitato di recuperare l’intera somma.