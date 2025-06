Truffe assicurative ad anziani, catanese raggirato permette alla polizia di denunciare due napoletane

LA FRODE

La Polizia invita i cittadini a diffidare di offerte assicurative sospette e a verificare sempre la legittimità delle compagnie

La Polizia di Stato di Catania ha scoperto un sofisticato schema di truffe assicurative messo in atto da due donne, di 34 e 46 anni, originarie di Napoli, già note alle forze dell’ordine. Le due, operando su scala nazionale, colpivano soprattutto persone anziane.

A far scattare le indagini è stata la denuncia di un pensionato catanese di 76 anni, vittima di un raggiro dopo aver cercato online un’assicurazione auto più conveniente. Contattato telefonicamente da una finta consulente, l’uomo è stato convinto a versare 460 euro su un conto indicato dalla truffatrice, con la promessa di ricevere la polizza via email. Non avendo ricevuto nulla, è stato indotto a effettuare ulteriori due bonifici, per un totale di altri 460 euro.

Le indagini del Commissariato “Borgo-Ognina” hanno permesso di risalire alle responsabili grazie all’analisi del numero telefonico e dell’IBAN fornito. È emerso così un vero e proprio giro di truffe che avrebbe fruttato alle due donne circa 10.000 euro al mese.

Le indagate sono state denunciate per truffa, con il beneficio della presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva. Rischiano fino a cinque anni di reclusione.