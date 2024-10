Polizia

Truffe seriali con apparecchi informatici, giovane belga arrestato a Catania

Il 27enne, già noto alle autorità belga in quanto condannato in via definitiva per reati simili e per svariati furti, è stato rintracciato in una struttura alberghiera di lusso di viale Kennedy

Di Redazione | 16 Ottobre 2024