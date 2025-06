Trump proroga di altri 90 giorni la scadenza di vendita dell’app TikTok

Cronaca

Il tycoon ha firmato un ordine esecutivo di concessione alla società cinese per operare

Il presidente americano Donald Trump ha prorogato di altri 90 giorni la scadenza entro cui ByteDance, società madre di TikTok, è tenuta a vendere l’app cinese a un proprietario americano. Il tycoon ha firmato oggi un ordine esecutivo che concede una terza proroga alla società cinese, in modo che quest’ultima possa continuare ad operare nel Paese.

L’annuncio su Truth

«Ho appena firmato l’ordine esecutivo che proroga la scadenza di TikTok di 90 giorni. Grazie per l’attenzione», ha scritto Trump sul suo social Truth. Nelle scorse ore Trump aveva dichiarato di credere che il presidente cinese Xi Jinping sarebbe favorevole ad un accordo in merito alla vendita dell’app nel caso in cui dovesse presentarsi un acquirente. In una nota la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha sottolineato che l’amministrazione repubblicana desidera garantire che gli americani possano continuare ad accedere a TikTok: «Come ha affermato più volte, il presidente non vuole che TikTok venga oscurato – ha affermato Leavitt -. Questa estensione durerà 90 giorni, durante i quali l’amministrazione si impegnerà a garantire la chiusura dell’accordo, in modo che il popolo americano possa continuare ad utilizzare TikTok con la certezza che i propri dati siano al sicuro”.

