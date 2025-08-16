le trattative
Trump: «Zelensky e europei d’accordo con l’intesa. Si potrebbe fissare l’incontro con Putin»
Valutato l’annuncio del presidente dell'America e i risultati dell’incontro in Alaska
«L’incontro con Putin è andato molto bene così come la telefonata a tarda notte con il presidenteucraino Zelensky e diversi leader europei, tra cui il segretario generale della Nato. Tutti hanno deciso che il modo migliore per porre fine all’orribile guerra tra Russia e Ucraina è quello di giungere direttamente a un accordo di pace, che porrebbe fine alla guerra, e non a un semplice cessate il fuoco, che spessonon regge». Lo scrive su Truth il presidente Donald Trump.
Il tycoon prosegue: «Il Presidente Zelensky verrà a Washington, nello Studio Ovale, lunedì pomeriggio. Se tutto andrà per il meglio, fisseremo un incontro con il Presidente Putin. Potenzialmente, milioni di vite saranno salvate».
«Si è concluso il dibattito tra i leader europei, che ha valutato l’annuncio del presidente Trump e i risultati dell’incontro in Alaska. Insieme a Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Giorgia Meloni, abbiamo ascoltato l’opinione di Volodymir Zelensky e abbiamo preparato una dichiarazione congiunta». Lo dichiara su X il premier polacco Donald Tusk.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA