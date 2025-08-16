Trump: «Zelensky e europei d’accordo con l’intesa. Si potrebbe fissare l’incontro con Putin»

le trattative

Valutato l’annuncio del presidente dell'America e i risultati dell’incontro in Alaska

«L’incontro con Putin è andato molto bene così come la telefonata a tarda notte con il presidenteucraino Zelensky e diversi leader europei, tra cui il segretario generale della Nato. Tutti hanno deciso che il modo migliore per porre fine all’orribile guerra tra Russia e Ucraina è quello di giungere direttamente a un accordo di pace, che porrebbe fine alla guerra, e non a un semplice cessate il fuoco, che spessonon regge». Lo scrive su Truth il presidente Donald Trump.

Il tycoon prosegue: «Il Presidente Zelensky verrà a Washington, nello Studio Ovale, lunedì pomeriggio. Se tutto andrà per il meglio, fisseremo un incontro con il Presidente Putin. Potenzialmente, milioni di vite saranno salvate».