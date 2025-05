Turista 60enne resta ferita durante un’escursione nella riserva dello Zingaro: soccorsa con l’elicottero

Nel Trapanese

In azione un volo del Centro Search and Rescue dell’Aeronautica Militare

Nel primo pomeriggio di oggi, un equipaggio dell’82° Centro Search and Rescue dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani per prestare soccorso ad una donna di 63 anni rimasta ferita durante un’escursione all’interno della riserva naturale dello Zingaro.

L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, in servizio di prontezza Sar nazionale con elicottero HH-139B, si è prima diretto a Castellammare del Golfo per imbarcare un team di due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano per poi dirigersi verso l’area di operazione. Recuperata, la donna ferita è stata trasportata nello stesso campo di Castellammare del Golfo, dove ad attenderla si trovava un’ambulanza diretta all’ospedale di Alcamo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA