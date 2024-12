Turista bresciana scivola lungo riserva dello Zingaro e si frattura il femore: soccorsa

Nel Trapanese

Gli amici con cui si trovava hanno chiamato il numero unico di emergenza 112 che ha allertato a sua volta il Soccorso Alpino Siciliano

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’82° centro Sar dell’aeronautica militare, nella riserva naturale orientata dello Zingaro (Trapani), per recuperare un’escursionista bresciana di 63 anni rimasta ferita a causa di una caduta. La donna, in escursione con un gruppo di amici, stava percorrendo il sentiero costiero nel tratto fra cala Capreria e il Museo della manna quando è scivolata cadendo e procurandosi la sospetta frattura del femore. Non essendo più in grado di camminare, i compagni hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha chiesto l’intervento del soccorso alpino che per ridurre al minimo i rischi di una complessa operazione via terra, vista la distanza da entrambi gli ingressi della riserva, ha chiesto il soccorso dell’aeronautica militare.