Turista dispersa nel mare di Lipari: il marito lancia l’allarme

Ricerche

La donna si è allontanata dal gommone su cui si trovava insieme al coniuge

Ricerche sono in corso da parte dell’autorità marittima di Lipari di una turista che risulta dispersa. La donna, dopo essersi allontanata con pinne e maschera dal gommone in cui si trovava con il marito, non ha più fatto ritorno. L’area interessata è quella tra Rinella e Pollara. L’allarme è stato lanciato dal marito della turista è tornato in porto e ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

