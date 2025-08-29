Sfoglia il giornale

Turista dispersa nel mare di Lipari: il marito lancia l’allarme

La donna si è allontanata dal gommone su cui si trovava insieme al coniuge

Di Redazione |

Ricerche sono in corso da parte dell’autorità marittima di Lipari di una turista che risulta dispersa. La donna, dopo essersi allontanata con pinne e maschera dal gommone in cui si trovava con il marito, non ha più fatto ritorno. L’area interessata è quella tra Rinella e Pollara. L’allarme è stato lanciato dal marito della turista è tornato in porto e ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

