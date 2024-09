Nel Palermitano

La donna, di origini tedesche, avrebbe avuto un malore

Una turista canadese di 54 anni, Julie Anne Kennedy, residente in Germania, è morta a causa di un malore nel mare di Cefalù. Soccorsa e portata a riva dai bagnini, i sanitari del 118 hanno cercato di rianimarla, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Oltre ai militari della Capitaneria di porto, sono intervenuti i carabinieri.

