Turista scomparsa in mare a Salina: ritrovati maschera e tubo

Ricerche

Della donna però ancora nessuna traccia. L'allarme era stato lanciato dal marito

Sono riprese all’alba, nel mare dell’isola di Salina, le ricerche della turista romana, dispersa da ieri pomeriggio dopo che si è allontanata dal gommone nel quale si trovava con il marito. Dopo il ritrovamento della maschera e del tubo, in uno scoglio limitrofo al Faraglione di Pollara, le ricerche si erano concentrate in quella zona, ma con esito al momento negativo. Oggi sarà ampliato il raggio di ricerca.

