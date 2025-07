Turista selvaggiamente picchiato a Palermo durante una rapina

Criminalità

E' stato soccorso da alcune persone e poi ha presentato denuncia in commissariato

Il direttore di una galleria d’arte inglese, Benjamin Shearar di 28 anni, a Palermo per ammirare i mosaici bizantini è stato picchiato a sangue da due giovani che gli hanno rubato una borsa con un cellulare e alcuni effetti personali. L’episodio è avvenuto il 3 luglio scorso ma si è saputo oggi. L’uomo ha due costole fratturate, un trauma cranico e i medici gli hanno dato una prognosi di 30 giorni. Il turista è stato soccorso da alcune persone e poi ha presentato denuncia in commissariato. Le violenze a Palermo sono ormai all’ordine del giorno e molti casi riguardano turisti che vengono derubati ma anche picchiati come quattro ragazzi portoghesi e una giovane turista italiana sono aggrediti e derubati il 26 giugno scorso dopo una serata trascorsa nella zona dello storico mercato della Vucciria.

Il presidente della Commissione speciale legalità della seconda circoscrizione del Comune di Palermo, Giuseppe Guaresi chiede scusa al turista inglese per quanto accaduto ed esprime “piena solidarietà a questa vittima, che con dignità ha voluto sottolineare la gentilezza ricevuta dagli sconosciuti durante quei momenti terribili”.