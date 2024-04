Turista violentata, la difesa delle compagne degli arrestati: «Quella gli si buttò nell’ascensore»

Palermo

La donna, canadese, sarebbe stata abusata nel B&B in cui alloggiava. Aveva accettato un passaggio da uno dei due presunti stupratori

Prima li vogliono morti, “Quell’etta sangu (esclamazione dispregiativa palermitana per augurare la morte) di tuo marito ha telefonato al quel butta sangue di mio marito», poi li difendono, in qualche modo li giustificano, e poi cercano anche prove che possano scagionarli. Non sapendo di essere intercettate la moglie e la compagna dei due cugini palermitani di 42 e 44 anni che avrebbero violentato in un B&B a Palermo una turista canadese commentano i fatti e involontariamente incastrano gli indagati.