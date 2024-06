Turisti danesi picchiati e rapinati a Palermo

Indagini

Sarebbero stati aggrediti da alcuni giovani immigrati con cui erano stati in compagnia poco prima

Tre turisti danesi sono stati picchiati e rapinati la scorsa notte in via Venezia a Palermo. I tre che avevano trascorso la serata e la notte tra i locali del centro storico sono stati avvicinati da alcuni giovani che li hanno picchiati e rapinati.Dal racconto delle vittime pare che i turisti prima abbiano trascorso del tempo insieme ai giovani immigrati molti nelle vie a ridosso di via Maqueda. Poi è scattata la rapina. I turisti, derubati di portafoglio, soldi e cellulari, sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le indagini attraverso il racconto delle vittime e le immagini dei sistemi di videosorveglianza che si trovano in zona.

