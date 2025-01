Turisti intossicati a Cefalù, si sveglia la sorella della vittima

Nel Palermitano

Proseguono le indagini degli agenti del commissariato di Cefalù per accertare le responsabilità della morte e dell’avvelenamento degli ospiti di villa Deodata

È sveglia ed è stata estubata Katharina Feierabend , 34 anni, la giovane turista tedesca, ricoverata in rianimazione all’ospedale di Partinico che aveva deciso di trascorrere la fine dell’anno insieme alla sua famiglia a Cefalù nella villa Deodata a Sant’Ambrogio. La donna che fa l’avvocato risponde alle terapie e le sue condizioni con il passare delle ore sono migliorate. Nella tragedia nella notte tra domenica e lunedì è morto il fratello Jonathan Feierabend, di 36 anni, meccanico specializzato che lavorava nella realizzazione degli aerei.