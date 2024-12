Turisti intossicati dal monossido a Cefalù, la villetta affittata ha tutte le certificazioni: le indagini si concentrano sul camino

LA TRAGEDIA

Sono stazionarie le condizioni di Katharina Feierabend 34 anni, la giovane srella della vittima ancora ricoverata in Rianimazione all’ospedale di Partinico

E’ ancor un mistero l’intossicazione dei 4 turisti tedeschi a Cefalù che ha provocato anche un decesso. Sono stazionarie le condizioni di Katharina Feierabend 34 anni, la giovane turista tedesca, ricoverata in rianimazione all’ospedale di Partinico – sorella della vittima – che aveva deciso di trascorrere la fine dell’anno insieme alla sua famiglia a Cefalù nella villa Deodata a Sant’Ambrogio. I quattro erano partiti da Nordenham città di 25 mila abitanti nella bassa Sassonia, la giovane Katharina, insieme al fratello Jonathan Feierabend, di 36 anni, la madre Patrizia Pargmann di 60 anni e a Elmo Pargmann, di 63 anni, marito di Patrizia che è riuscito a dare l’allarme e fare arrivare i soccorsi nella villa.

Stavano male da un giorno i quattro turisti che sono stati avvelenati dal monossido di carbonio. Inizialmente i medici hanno pensato ad un intossicazione alimentare. Gli esami e i rilievi dei vigili del fuoco hanno evidenziato l’intossicazione dal gas killer.

Jonathan Feierabend, il giovane di 36 anni, è stato trovato morto nel letto dai sanitari del 118. La sorella era riversa nel bagno, mentre la coppia di coniugi le cui condizioni sono migliorate si trovavano al piano di sopra.

La proprietaria

La proprietaria della villa Carmelina Ricciardello oggi partirà dalla Toscana dove si trovava al momento della tragedia e sarà sentita dagli agenti del commissariato di Cefalù che stanno conducendo le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese. La donna ha vissuto a lungo in Australia e poi è tornata in Sicilia per investire sul turismo di qualità. La villa ha tutte le certificazioni che attestano l’alto livello della struttura ricettiva. Anche le recensioni lasciate dai turisti che hanno soggiornato sono molto positive.