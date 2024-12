Ubriaco al volante, urta le auto parcheggiate: 31enne denunciato a Caltagirone, patente sospesa

polizia

L'etilometro ha consentito di appurare che il tasso alcolemico dell'uomo era superiore a 2 mg/l, ben oltre il limite previsto dalla legge

La Polizia di Stato ha denunciato a Caltagirone un uomo che è stato fermato al volante della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica.

Gli agenti del Commissariato, impegnati nell’attività di controllo del territorio, sono intervenuti nelle ore serali a seguito della segnalazione, giunta sulla linea di emergenza, di un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta nel centro cittadino, senza rispettare i segnali stradali e urtando le auto regolarmente parcheggiate. Il tempestivo intervento degli operatori di volante ha consentito di individuare la macchina in una zona vicina alla segnalazione, scongiurando così ben più gravi conseguenze.

Alla guida dell’autovettura vi era un uomo di 31 anni, apparso subito in evidente stato di alterazione da ebbrezza alcolica. Per tale ragione è stato sottoposto al controllo con l’etilometro in uso al locale Distaccamento della Polizia Stradale di Caltagirone. L’esito del test ha consentito di appurare che il tasso alcolemico del 31enne era superiore a 2 mg/l, ben oltre il limite previsto dalla legge. Per tale ragione, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua patente è stata ritirata ai fini della sospensione.