Ubriaco alla guida causa un incidente: denunciato dalla Polizia un 28enne di Adrano

Sicurezzza

Il tasso alcolemico era di ben 1,87 g/L, contro un limite di 0,5: l'uomo, che ha causato un sinistro per fortuna sena gravi conseguenze, è stato denunciato

Dopo aver bevuto si è messo alla guida nonostante il palese stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici. Non solo, si è pure reso protagonista di un incidente stradale, per fortuna senza particolari conseguenze. A fermarlo e a identificarlo sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano. Si tratta di un giovane adranita di 28 anni che, come previsto dalla legge e dai protocolli operativi, è stato sottoposto a test per verificare il suo tasso alcolemico. Le analisi hanno confermato quanto già sembrava evidente, rivelando un abbondante consumo di alcool, con il tasso alcolemico di ben 1,87 g/L. Per questo motivo, il 28enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebrezza ed è stato segnalato alla Prefettura di Catania per la possibile sospensione della patente.